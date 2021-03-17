«Роснефть» не обращалась за госфинансированием для проекта «Восток Ойл»

Компания «Роснефть» не обращалась в правительство за привлечением средств из Фонда национального благосостояния (ФНБ) для проекта «Восток Ойл» , так как его модель не предусматривает долгосрочного государственного финансирования.

«Роснефть» не обращалась в правительство Российской Федерации по вопросу привлечения средств для реализации своих проектов. Финансово-экономическая модель упомянутого в публикациях стратегического проекта «Восток Ойл» не предусматривает использования долгосрочного государственного финансирования», — приводит РИА Новости сообщение «Роснефти».

Отмечается, что компания делает это заявление в связи с публикациями изданий Bloomberg и Forbes, которые касаются возможного выделения средств ФНБ для проектов «Роснефти».

Адвокаты компании направили в редакции указанных изданий соответствующие требования о размещении опровержений.