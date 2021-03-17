«Роснефть» не обращалась за госфинансированием для проекта «Восток Ойл»

Короткая ссылка
Компания «Роснефть» не обращалась в правительство за привлечением средств из Фонда национального благосостояния (ФНБ) для проекта «Восток Ойл» , так как его модель не предусматривает долгосрочного государственного финансирования.

«Роснефть» не обращалась в правительство Российской Федерации по вопросу привлечения средств для реализации своих проектов. Финансово-экономическая модель упомянутого в публикациях стратегического проекта «Восток Ойл» не предусматривает использования долгосрочного государственного финансирования», — приводит РИА Новости сообщение «Роснефти».

Отмечается, что компания делает это заявление в связи с публикациями изданий Bloomberg и Forbes, которые касаются возможного выделения средств ФНБ для проектов «Роснефти».

Адвокаты компании направили в редакции указанных изданий соответствующие требования о размещении опровержений.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить