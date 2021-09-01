Новак: вопрос полной загрузки «Северного потока — 2» должен решать оператор

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что вопрос полной загрузки трубопровода «Северный поток — 2» должен решать оператор.

«В первую очередь эта ситуация (полной загрузки газопровода. — RT) оценивается юристами оператора», — приводит ТАСС слова Новака.

По его мнению, на данный момент для российского правительства важно до конца достроить газопровод и получить все необходимые разрешения.

Ранее стало известно, что Nord Stream 2 AG изучает возможность обжалования решения суда ФРГ по «Северному потоку — 2».

В мае 2019 года в ЕС вступила в силу доработанная Газовая директива, согласно которой нормы Третьего энергопакета ЕС распространяются на трубопроводы, проходящие в морской экономической зоне стран единой Европы.

Эти нормы обязывают оператора резервировать до 50% мощностей газовой магистрали для прокачки топлива от альтернативных поставщиков.

В Госдуме выразили уверенность в завершении строительства «Северного потока — 2».