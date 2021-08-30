Nord Stream 2 AG изучает возможность обжалования решения суда ФРГ по «Северному потоку — 2»

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Оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG изучает решение суда Германии об отказе исключить газопровод из-под газовой директивы ЕC и возможность его обжалования.
Nord Stream 2 AG изучает возможность обжалования решения суда ФРГ по «Северному потоку — 2»
  • Reuters

«Судебное решение было вынесено 25 августа 2021 года. Nord Stream 2 AG было отказано в удовлетворении его требований. В настоящий момент Nord Stream 2 AG изучает решение на предмет возможного обжалования», — говорится в отчёте «Газпрома» по МСФО.

Ранее суд в ФРГ решил не освобождать Nord Stream 2 от Газовой директивы ЕС. Nord Stream 2 AG приняла к сведению решение суда.

Как сообщил оператор газопровода, отклонение заявки об исключении «демонстрирует дискриминирующее влияние изменённой Газовой директивы ЕС».

В мае 2019 года в ЕС вступила в силу доработанная Газовая директива, согласно которой нормы Третьего энергопакета ЕС распространяются на трубопроводы, проходящие в морской экономической зоне стран единой Европы.

Эти нормы обязывают оператора резервировать до 50% мощностей газовой магистрали для прокачки топлива от альтернативных поставщиков.

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