В Госдуме выразили уверенность в завершении строительства «Северного потока — 2»

Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что пусконаладочные работы на первой нитке «Северного потока — 2» находятся на завершающей стадии.

По словам Бальбека, Россия всегда «не просто выступала гарантом современных проектов, но и подтверждала своё участие делами».

«С момента начала строительства «Северного потока — 2» у меня даже не возникало сомнений в реализации этого проекта, потому что Вашингтон давил Европу идеологией, а мы предложили европейцам выгоду, причём немалую. И поэтому, несмотря на сломанные копья, истерические крики и масштабную политизацию этого проекта, он всё равно реализуется и без сомнения будет завершён», — подчеркнул депутат.

Бальбек отметил, что все прекрасно понимают, что высказывания о том, что газ якобы является российским «оружием», далеки от истины».

«А вот дешевизна российского газа по сравнению со сжиженным американским — это общеизвестный факт. Так что, несмотря на все старания сорвать этот проект, «Северный поток — 2» есть и будет одной из главных газовых магистралей в Европу», — заключил парламентарий.

Ранее топ-менеджер «Газпрома» рассказал о ходе строительства газопровода «Северный поток — 2».

Он сообщил, что в настоящее время «на завершающей стадии находятся пусконаладочные работы, которые обеспечат готовность первой нитки к началу коммерческой эксплуатации».

Топ-менеджер компании заявил, что работа по укладке второй нитки газопровода также находится на завершающей стадии и для её ввода в эксплуатацию тоже потребуется проведение комплексных мероприятий, которые аналогичны работам на первой нитке.