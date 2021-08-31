Пусконаладочные работы на первой нитке «Северного потока — 2» находятся на завершающей стадии

Топ-менеджер «Газпрома» рассказал о ходе строительства газопровода «Северный поток — 2».

«Как вы знаете, в июне была механически завершена укладка первой из ниток, трубы были соединены посредством захлёстывания», — цитирует его ТАСС.

Он сообщил, что в настоящее время «на завершающей стадии находятся пусконаладочные работы, которые обеспечат готовность первой нитки к началу коммерческой эксплуатации».

Топ-менеджер компании заявил, что работа по укладке второй нитки газопровода также находится на завершающей стадии и для её ввода в эксплуатацию тоже потребуется проведение комплексных мероприятий, которые аналогичны работам на первой нитке.

«Могу лишь дополнить, что мы прикладываем максимум усилий, чтобы в ближайшее время газопровод «Северный поток — 2» запустить в эксплуатацию», — добавил он.

27 августа сообщалось, что проект газопровода «Северный поток — 2» находится на финальной стадии реализации.

Также стало известно, что оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG изучает решение суда Германии об отказе исключить газопровод из-под газовой директивы ЕC и возможность его обжалования.