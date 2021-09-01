Герман Греф рассказал команде Сбербанка о важности социальных выплат

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что предстоящие начисления единовременных выплат пенсионерам по 10 тыс. рублей, указ о которых подписал президент России Владимир Путин, означают, что банку предстоит «реализовать самую масштабную социальную акцию».

Как пишет РБК, об этом говорится в письме Грефа сотрудникам.

«Многие наши клиенты-пенсионеры придут за своими деньгами в наши внутренние структурные подразделения, и наша задача — оказать внимание каждому, чтобы никто не остался без участия и ушёл с хорошим настроением», — заявил Греф.

По его словам, ежедневный поток клиентов в отделениях банка увеличится в несколько раз.

«Это вызов для всей нашей команды», — добавил он.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что порядка 30,7 млн пенсионеров получат единовременную выплату 2 сентября в размере 10 тыс. рублей.

В ПФР пояснили, что соответствующие меры поддержки будут предоставлены Пенсионным фондом в сентябре 2021 года в беззаявительном порядке.