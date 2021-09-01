Герман Греф рассказал команде Сбербанка о важности социальных выплат

Короткая ссылка
Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что предстоящие начисления единовременных выплат пенсионерам по 10 тыс. рублей, указ о которых подписал президент России Владимир Путин, означают, что банку предстоит «реализовать самую масштабную социальную акцию».
Герман Греф рассказал команде Сбербанка о важности социальных выплат
  • © Павел Лисицын
  • РИА Новости

Как пишет РБК, об этом говорится в письме Грефа сотрудникам.

«Многие наши клиенты-пенсионеры придут за своими деньгами в наши внутренние структурные подразделения, и наша задача — оказать внимание каждому, чтобы никто не остался без участия и ушёл с хорошим настроением», — заявил Греф.

По его словам, ежедневный поток клиентов в отделениях банка увеличится в несколько раз.

«Это вызов для всей нашей команды», — добавил он.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что порядка 30,7 млн пенсионеров получат единовременную выплату 2 сентября в размере 10 тыс. рублей.

В ПФР пояснили, что соответствующие меры поддержки будут предоставлены Пенсионным фондом в сентябре 2021 года в беззаявительном порядке.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить