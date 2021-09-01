Товарооборот между Москвой и Италией в 2021 году вырос на 32,8%

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За первое полугодие 2021 года товарооборот между Москвой и Италией вырос на 32,8% и составил $7,5 млрд, заявил заммэра российской столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Товарооборот между Москвой и Италией в 2021 году вырос на 32,8%
  • © Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы
  • РИА Новости

«Важную роль в увеличении московско-итальянского товарооборота сыграл несырьевой неэнергетический экспорт столицы, который в первом полугодии этого года составил $647,58 млн и вырос более чем в 3,5 раза в сравнении с аналогичным периодом 2020 года», — приводит слова Ефимова НСН.

Так, например, экспорт промышленной продукции достиг отметки $639,48 млн, а показатели по поставкам иммунологических продуктов составили $34,56 млн.

На прошлой неделе стало известно, что несырьевой неэнергетический экспорт Москвы за первые полгода 2021 года увеличился на 31,5% в сравнении с показателями за аналогичный период в прошлом году.

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