На ВЭФ представят программу по строительству и реконструкции жилья на Дальнем Востоке

На Восточном экономическом форуме (ВЭФ) представят программу по строительству и реконструкции жилья на Дальнем Востоке, заявил зампред правительства России, полпред российского президента в ДФО Юрий Трутнев.

«Мы представим на ВЭФ программу по строительству и реконструкции жилья на Дальнем Востоке, в рамках которой постараемся сделать жильё дешевле. Это очень непростая история — как получить более дешёвый продукт, мы понимаем, а как его распределять правильно, ещё предстоит понять», — сказал он в беседе с «Российской газетой».

Как отмечается, увеличить объёмы жилищного строительства в регионе к 2024 году предполагается в 1,6 раза — до 3,3 млн кв. м.

Ранее Трутнев рассказал, что в соответствии с программой модернизации инфраструктуры Дальнего Востока в регионе планируют отремонтировать более 1,5 тыс. объектов за пять лет, в том числе 1 тыс. дворовых территорий.