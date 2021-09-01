Сбербанк решил выдавать ипотеку с 18 лет
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- РИА Новости
Так, молодым клиентам будут доступны кредиты на новостройки и готовое жильё.
Условия оформления остались прежними: кредит можно взять максимум на 30 лет, потребуется первоначальный взнос от 10% стоимости жилья, стаж работы на нынешнем месте — от трёх месяцев.
Ранее правительство продлило программу льготной семейной ипотеки до конца 2023 года. Оформить жилищный кредит под 6% годовых могут россияне с одним и более детьми, рождёнными после 1 января 2018-го.