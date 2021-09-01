Сбербанк решил выдавать ипотеку с 18 лет

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Сбербанк с 1 сентября снижает минимальный возраст ипотечных заёмщиков на три года — до 18 лет, следует из информации на сайте банка.
Сбербанк решил выдавать ипотеку с 18 лет
  • © Алексей Сухоруков
  • РИА Новости

Так, молодым клиентам будут доступны кредиты на новостройки и готовое жильё.

Условия оформления остались прежними: кредит можно взять максимум на 30 лет, потребуется первоначальный взнос от 10% стоимости жилья, стаж работы на нынешнем месте — от трёх месяцев.

Ранее правительство продлило программу льготной семейной ипотеки до конца 2023 года. Оформить жилищный кредит под 6% годовых могут россияне с одним и более детьми, рождёнными после 1 января 2018-го. 

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