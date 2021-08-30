В ЦБ России заявили о снижении риска перегрева ипотечного рынка

В Банке России заявили о снижении риска перегрева ипотечного рынка.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы Центробанка.

«Сейчас риски перегрева рынка снизились из-за изменения условий госпрограммы «6,5» и повышения макропруденциальных надбавок с 1 августа», — отмечает ЦБ.

Вместе с этим в ЦБ указывают на риски, вызванные ростом ипотечного рынка на фоне увеличения стоимости жилья на первичном рынке и «умеренно высокой доли выдач высокорискованных кредитов».

Ранее риелтор Павел Боровиков в беседе с URA.RU дал советы по оформлению ипотечных кредитов.