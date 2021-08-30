В ЦБ России заявили о снижении риска перегрева ипотечного рынка
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы Центробанка.
«Сейчас риски перегрева рынка снизились из-за изменения условий госпрограммы «6,5» и повышения макропруденциальных надбавок с 1 августа», — отмечает ЦБ.
Вместе с этим в ЦБ указывают на риски, вызванные ростом ипотечного рынка на фоне увеличения стоимости жилья на первичном рынке и «умеренно высокой доли выдач высокорискованных кредитов».
Ранее риелтор Павел Боровиков в беседе с URA.RU дал советы по оформлению ипотечных кредитов.