В ЦБ России заявили о снижении риска перегрева ипотечного рынка

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В Банке России заявили о снижении риска перегрева ипотечного рынка.
В ЦБ России заявили о снижении риска перегрева ипотечного рынка
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы Центробанка.

«Сейчас риски перегрева рынка снизились из-за изменения условий госпрограммы «6,5» и повышения макропруденциальных надбавок с 1 августа», — отмечает ЦБ.

Вместе с этим в ЦБ указывают на риски, вызванные ростом ипотечного рынка на фоне увеличения стоимости жилья на первичном рынке и «умеренно высокой доли выдач высокорискованных кредитов».

Ранее риелтор Павел Боровиков в беседе с URA.RU дал советы по оформлению ипотечных кредитов.

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