Риелтор Боровиков дал советы по оформлению ипотеки

Риелтор Павел Боровиков дал советы по оформлению ипотечных кредитов.

«Если не хватает денег на первоначальный взнос, то ипотеку брать не стоит, потому что с большой долей вероятности такой ипотечный кредит не будет обслужен. Естественно, приобретённый объект недвижимости будет обратно взыскан банком», — заявил он в беседе с URA.RU.

По его словам, лучше накопить деньги на первоначальный взнос, а не брать на него кредит, поскольку две ссуды — это довольно тяжело.

Как отметил эксперт, предложения по кредиту на первый взнос выгодны менеджерам банков.

«Менеджеру в банке платят по KPI. В KPI включено количество кредитов, которые он выдал. Им выгодно и две-три кредитные карточки предложить, и ещё один кредит. Но для человека это достаточно тяжёлое ярмо, которое не все вывозят», — пояснил Боровиков.

Ранее генеральный директор федеральной компании «Полезные люди» Юрий Паршиков в беседе с ФАН дал прогноз по рынку недвижимости в России до конца лета.