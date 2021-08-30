Аналитики рассказали о влиянии новых соцвыплат в России на экономику

Введение новых соцвыплат для малообеспеченных семей, пенсионеров, военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов спровоцирует рост стоимости антикризисных бюджетных мер в отношении к ВВП на 9%.

Такие данные приводит РИА Новости со ссылкой на Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА).

«Без учёта действия автоматических бюджетных стабилизаторов государство за полтора года запланировало потратить (и по большей части потратило) на антикризисные цели порядка 5 трлн рублей, или около 4,7% ВВП 2020 года. Анонсированные меры приведут к увеличению показателя на 9%», — говорится в сообщении.

При этом, согласно данным аналитиков, Россия по-прежнему будет в середине списка развивающихся стран по объёму антикризисных бюджетных стимулов во время пандемии коронавируса. По оценкам АКРА, для реализации анонсированных мер государству понадобится порядка 450—500 млрд рублей, из которых более 90% пойдут на выплаты для пенсионеров.

В Центробанке ранее заверили, что дополнительные единовременные социальные выплаты пенсионерам не повлияют на монетарную политику ЦБ России.

По словам главы комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрея Макарова, анонсированные меры поддержки населения могут быть профинансированы за счёт дополнительных доходов бюджета.