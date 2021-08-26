ЦБ: дополнительные соцвыплаты не повлияют на монетарную политику

Пресс-служба Центробанка сообщила, что дополнительные единовременные социальные выплаты пенсионерам не повлияют на монетарную политику ЦБ России.

«Единовременные выплаты, объявленные президентом, будут профинансированы из дополнительных ненефтегазовых доходов… Использование дополнительных ненефтегазовых доходов на расходы текущего года является частью конфигурации бюджетного правила и неотъемлемой предпосылкой среднесрочного прогноза Банка России», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы регулятора.

Отмечается, что данный объём расходов, его влияние на совокупный спрос и уровень устойчивого инфляционного давления в целом уже учтены в июльском прогнозе Банка России.

Ранее глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров заявил, что единовременные выплаты пенсионерам и военнослужащим, о необходимости которых заявил президент России Владимир Путин, могут быть профинансированы за счёт дополнительных доходов бюджета.