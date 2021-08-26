ЦБ: дополнительные соцвыплаты не повлияют на монетарную политику
- Reuters
«Единовременные выплаты, объявленные президентом, будут профинансированы из дополнительных ненефтегазовых доходов… Использование дополнительных ненефтегазовых доходов на расходы текущего года является частью конфигурации бюджетного правила и неотъемлемой предпосылкой среднесрочного прогноза Банка России», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы регулятора.
Отмечается, что данный объём расходов, его влияние на совокупный спрос и уровень устойчивого инфляционного давления в целом уже учтены в июльском прогнозе Банка России.
Ранее глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров заявил, что единовременные выплаты пенсионерам и военнослужащим, о необходимости которых заявил президент России Владимир Путин, могут быть профинансированы за счёт дополнительных доходов бюджета.