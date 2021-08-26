Джабаров ответил на слова главы «Нафтогаза» о санкциях против «Северного потока — 2»

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Ангелина Шурпина
Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров в беседе с RT прокомментировал заявление главы компании «Нафтогаз Украина» Юрия Витренко о том, что Киев будет «очень громко» просить США ввести санкции против оператора «Северного потока — 2» — компании Nord Stream AG, если германский регулятор разрешит эксплуатацию газопровода.
Джабаров ответил на слова главы «Нафтогаза» о санкциях против «Северного потока — 2»
  • Reuters

«Я считаю, что это абсолютно безответственное заявление. Они просто испытывают нервы... Как можно договариваться со страной и продавать ей свой газ, транспортировать, если страна пытается наказать поставщика этого газа?» — заявил сенатор.

По его мнению, Украина должна определиться: либо считать Россию «врагом» и отказываться от транспортировки газа через свою территорию, либо «вести себя достойно».

Он также напомнил, что российский президент Владимир Путин неоднократно говорил, что Россия не против сохранения транзита газа через Украину.

«И Германия, и другие европейские страны, которые заинтересованы в «Северном потоке — 2», будут настаивать на его быстрейшем запуске в эксплуатацию, а Украина из-за такого поведения может потерять всё. Настанет время, когда с ней вообще никто не захочет разговаривать на эту тему», — заключил Джабаров.

Ранее глава компании «Нафтогаз Украина» Юрий Витренко заявил, что Киев будет «очень громко» просить США ввести санкции против оператора «Северного потока — 2» — компании Nord Stream AG, если германский регулятор разрешит эксплуатацию газопровода.

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