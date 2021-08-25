Губерниев раскритиковал Мамаева за интервью Арустамяну

Известный телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на интервью полузащитника «Ростова» Павла Мамаева.

«Я хочу сказать, что я и раньше не собирался смотреть это интервью — и не буду смотреть, потому что мне неинтересен ни Мамаев, ни его личная жизнь. Я повторюсь ещё раз: как человек одухотворённый, интересуюсь другими вещами. Я читаю книги, рассказываю о спорте, люблю свою страну. А когда мужик говорит про мать своего ребёнка гадости — оставим это на совести Мамаева», — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

Он добавил, что спросил бы у футболиста, не стыдно ли ему было говорить такие вещи про бывшую жену.

Павел Мамаев рассказал журналисту и комментатору Нобелю Арустамяну о деталях своего развода с женой Аланой.

Ранее сообщалось, что после интервью с Мамаевым Арустамян уволился с телеканала «Матч ТВ».