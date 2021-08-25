В подмосковном Минсельхозпроде назвали объём оборота розничной торговли

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За первое полугодие 2021 года оборот розничной торговли в Подмосковье превысил показатель в 1,5 трлн рублей.
В подмосковном Минсельхозпроде назвали объём оборота розничной торговли
  • Pixabay

Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на данные областного Минсельхозпрода.

Оборот оптовой торговли составил 4,4 трлн рублей, крупные и средние компании достигли показателя в 2,5 трлн рублей.

Глава ведомства Сергей Воскресенский отметил, что Подмосковье находится на втором месте по России по абсолютному объёму розничного товарооборота.

Ранее сообщалось, что товарооборот между Москвой и Канадой достиг $127,7 млн в I квартале 2021 года — это на 5,7% больше, чем годом ранее.

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