Товарооборот между Москвой и Канадой достиг $127,7 млн в I квартале

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Товарооборот между Москвой и Канадой достиг $127,7 млн в I квартале 2021 года, что на 5,7% больше, чем годом ранее.
Товарооборот между Москвой и Канадой достиг $127,7 млн в I квартале
  • Pixabay

Об этом сообщает НСН со ссылкой на портал мэра и правительства.

При этом доля столицы в общероссийском товарообороте с Канадой составила 40,5%.

«Объём экспорта Москвы растёт в большей степени, чем объём импорта из Канады, что говорит о наращивании присутствия столичных компаний на канадском рынке», — заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, итоги I квартала позволяют прогнозировать, что год будет закончен с наилучшим показателем столичного экспорта.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что Калининградская область нарастила оборот розничной торговли.

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