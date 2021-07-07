Товарооборот между Москвой и Канадой достиг $127,7 млн в I квартале
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Об этом сообщает НСН со ссылкой на портал мэра и правительства.
При этом доля столицы в общероссийском товарообороте с Канадой составила 40,5%.
«Объём экспорта Москвы растёт в большей степени, чем объём импорта из Канады, что говорит о наращивании присутствия столичных компаний на канадском рынке», — заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
По его словам, итоги I квартала позволяют прогнозировать, что год будет закончен с наилучшим показателем столичного экспорта.
Ранее «Янтарный край» сообщал, что Калининградская область нарастила оборот розничной торговли.