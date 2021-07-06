Калининградская область нарастила оборот розничной торговли

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Оборот розничной торговли в Калининградской области в январе — мае 2021 года составил 83,5 млрд рублей, что в сопоставимых ценах соответствует 112,6% к аналогичному периоду 2020-го.
Калининградская область нарастила оборот розничной торговли
  • © Екатерина Чеснокова
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на Калининградстат.

Также отмечается, что оборот общественного питания оценивается в 5,8 млрд рублей (138,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в сопоставимых ценах).

По предварительным данным, в январе — мае населению оказано платных услуг на 27,6 млрд рублей.

В свою очередь, общий объём оборота оптовой торговли составил 173,7 млрд рублей.

Ранее телеканал «360» сообщал, что Московская область заняла первое место в России по экспорту мясной продукции. В I квартале 2021 года регион продал её на $46,5 млн.

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