Россия поставила боевые машины «Терминатор» в одну из стран Африки

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Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев рассказал, что Россия поставила боевые машины «Терминатор» одной из стран Африки.
Россия поставила боевые машины «Терминатор» в одну из стран Африки
  • © Григорий Сысоев
  • РИА Новости

«Терминатор» — это, действительно, серьёзная высокотехнологичная техника, высокозащищённая, имеющая достаточно мощное вооружение, современные приборы управления огнём, манёвренная. Данная техника пользуется заслуженным интересом. Мы, если без подробностей, осуществили поставки этой машины в одну из африканских стран, а до этого поставили нашим добрым друзьям из Казахстана», — сказал он на брифинге, его слова приводит ТАСС.

Шугаев добавил, что в 2020 году объём поставок сухопутной техники составил $2,5 млрд (около 17% от общего годового объёма рынка).

Ранее Шугаев заявил, что зарубежные партнёры проявляют интерес к поставкам российского истребителя пятого поколения Су-57.

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