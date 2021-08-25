Аналитик высказался по поводу решения суда не освобождать СП-2 от Газовой директивы ЕС

Эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал в беседе с RT решение немецкого суда об отказе освобождать газопровод «Северный поток — 2» от положений Газовой директивы Евросоюза.

По словам Юшкова, это решение суда можно назвать ожидаемым.

«Это неприятная история, но она не сегодня образовалась. Ещё в 2019 году было принято европейское регулирование, из которого следовало, что «Газпром» как одна компания может загрузить только половину мощности трубы. Соответственно, есть выход — передать в собственность газ на последнем участке газопровода. Таким образом, 27,5 млрд кубов будет качать «Газпром» (это его собственность будет), и ещё столько же будут качать европейские компании. То есть он право собственности им передаст и таким образом исполнит антимонопольное законодательство, и суммарно газопровод будет загружен на 100% — на 55 млрд кубов», — объяснил эксперт.

Ранее в компании Nord Stream 2 AG заявили, что решение немецкого суда об отказе освобождать газопровод «Северный поток — 2» от положений Газовой директивы Евросоюза демонстрирует «дискриминирующее влияние изменённой Газовой директивы ЕС».

В 2019 году Европарламент принял обновлённую директиву, распространяющую правила газового рынка ЕС на трубопроводы, проложенные из стран, не входящих в союз. Среди основных положений — разделение компаний, поставляющих газ и транспортирующих его.