В России назвали стоимость лечения больных коронавирусом

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В России за второе полугодие 2021 года общая стоимость помощи пациентам с коронавирусной инфекцией превысит 111 млрд рублей.
В России назвали стоимость лечения больных коронавирусом
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Об этом свидетельствуют расчёты Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС), основанные на прогнозе Минздрава России, пишет РБК.

Согласно прогнозу Минздрава, в этот период в России может быть выявлено 3,9 млн случаев инфицирования COVID-19. Отмечается, что медпомощь в рамках стационара может потребоваться 20% от этой цифры, то есть будет проведено немногим более 784 тыс. госпитализаций.

Отмечается, что за первое полугодие ФОМС потратил на оказание помощи больным коронавирусом 218 млрд рублей, подавляющая часть из которых (208,8 млрд рублей) была потрачена на предоставление помощи в условиях стационара.

Уточняется, что с начала года в стране были госпитализированы 1,5 млн больных с коронавирусом. Средняя стоимость госпитализации одного пациента с COVID-19 составила 135,4 тыс. рублей.

Ранее медики назвали сроки формирования коллективного иммунитета к COVID-19 в России.

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