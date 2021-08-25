Forbes: основатель Wildberries возглавила рейтинг богатейших женщин России

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Генеральный директор и основатель российского онлайн-ретейлера Wildberries Татьяна Бакальчук стала лидером рейтинга богатейших женщин России по версии журнала Forbes.
Forbes: основатель Wildberries возглавила рейтинг богатейших женщин России
  • © РИА Новости

Cостояние Бакальчук оценивается изданием в $13 млрд. Отмечается, что состояние Бакальчук выросло на 1200% за год. По этому показателю она заняла второе место среди всех миллиардеров мира из рейтинга Forbes 2021 года. Оборот Wildberries в 2020 году составил 437,2 млрд рублей.

Второе место в рейтинге заняла бывший президент компании Inteco Management Елена Батурина, которая увеличила свой капитал от продажи компании «Интеко». Состояние Батуриной оценивается в $1300 млн.

Третье место у гендиректора «Черкизово» Лидии Михайловой и семьи. Их состояние также оценивается в $1300 млн.

На четвертой позиции оказалась Екатерина Федун — дочь акционера компании «ЛУКОЙЛ» Леонида Федуна — с состоянием в $900 млн.

На пятой строчке разместилась совладелица сети жёстких дискаунтеров «Светофор» Валентина Шнайдер и семья ($650 млн).

В прошлом году лидером рейтинга Forbes была Елена Батурина ($1,3 млрд), а второе место занимала Татьяна Бакальчук ($1,1 млрд).

В 2019 году журнал Forbes включил россиянку Татьяну Бакальчук в число самых заметных новых миллиардеров в мире.

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