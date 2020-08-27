Дочь владельца «Спартака» попала в тройку самых богатых женщин России по версии Forbes

Журнал Forbes опубликовал рейтинг 25 богатейших женщин России, в который была включена дочь владельца московского футбольного клуба «Спартак» Леонида Федуна — Екатерина Федун.

Полный список опубликован на сайте издания.

В октябре 2018 года Леонид Федун передал своим детям — дочери Екатерине и сыну Антону — около 2% акций компании ЛУКОЙЛ. Состояние Екатерины Федун оценивается в $700 млн, она расположилась на третьем месте рейтинга.

Екатерина опередила в списке бывшую жену владельца «Монако» Дмитрия Рыболовлева Елену, дочь председателя правления Федерации хоккея России Аркадия Ротенберга Лилию, бывшую жену владельца «Челси» Романа Абрамовича Ирину и завершившую в прошлом году карьеру теннисистку Марию Шарапову.

Лидером рейтинга является Елена Батурина ($1,3 млрд), а второе место занимает Татьяна Бакальчук ($1,1 млрд).