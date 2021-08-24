Экономист прокомментировал ситуацию со сбережениями у россиян

Доктор экономических наук Андрей Колганов прокомментировал сообщения о том, что Центробанк отметил увеличение объёма сбережений россиян на валютных счетах.

«Эта новость радует, но не очень. Это симптом восстановления экономики, но и другой симптом. В 2020 году в разгар пандемии весной происходил отток этих средств. Надо было поддерживать существование. А сейчас люди восстанавливают свои резервы… Это можно охарактеризовать как состояние неуверенности, которое заставляет людей наращивать резервы на чёрный день», — сказал эксперт в беседе с радио «Комсомольская правда».

Ранее министр финансов Антон Силуанов сообщил, что министерство приняло решение по сокращению вложений средств ФНБ в доллары.

При этом, по словам главы Счётной палаты Алексея Кудрина, отказ от доллара для хранения резервов не повлияет на хождение американской валюты в России.