Экономист прокомментировал ситуацию со сбережениями у россиян
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«Эта новость радует, но не очень. Это симптом восстановления экономики, но и другой симптом. В 2020 году в разгар пандемии весной происходил отток этих средств. Надо было поддерживать существование. А сейчас люди восстанавливают свои резервы… Это можно охарактеризовать как состояние неуверенности, которое заставляет людей наращивать резервы на чёрный день», — сказал эксперт в беседе с радио «Комсомольская правда».
Ранее министр финансов Антон Силуанов сообщил, что министерство приняло решение по сокращению вложений средств ФНБ в доллары.
При этом, по словам главы Счётной палаты Алексея Кудрина, отказ от доллара для хранения резервов не повлияет на хождение американской валюты в России.