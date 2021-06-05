Кудрин рассказал о судьбе доллара в России после изменений структуры ФНБ

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Отказ от доллара для хранения резервов не повлияет на хождение американской валюты в России. Об этом заявил глава Счётной палаты Алексей Кудрин в эфире «Россия 1».
Кудрин рассказал о судьбе доллара в России после изменений структуры ФНБ
  • © РИА Новости / Евгений Биятов

«Все будут так же работать, будут обменивать во всех обменниках, так же можно будет хранить свои личные сбережения в долларах, но государство свои резервы диверсифицирует в другие активы», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее министр финансов Антон Силуанов сообщил, что министерство приняло решение по сокращению вложений средств ФНБ в доллары.

Как подчеркнул президент России Владимир Путин, страна не намерена полностью отказываться от доллара как резервной валюты, но из-за американских санкций Москва не может рассчитываться с партнёрами в долларах и вынуждена переходить на расчёты в других валютах.

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