Кудрин рассказал о судьбе доллара в России после изменений структуры ФНБ

Отказ от доллара для хранения резервов не повлияет на хождение американской валюты в России. Об этом заявил глава Счётной палаты Алексей Кудрин в эфире «Россия 1».

«Все будут так же работать, будут обменивать во всех обменниках, так же можно будет хранить свои личные сбережения в долларах, но государство свои резервы диверсифицирует в другие активы», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее министр финансов Антон Силуанов сообщил, что министерство приняло решение по сокращению вложений средств ФНБ в доллары.

Как подчеркнул президент России Владимир Путин, страна не намерена полностью отказываться от доллара как резервной валюты, но из-за американских санкций Москва не может рассчитываться с партнёрами в долларах и вынуждена переходить на расчёты в других валютах.