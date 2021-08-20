Аналитик назвал заявление депутата ЕП о СП-2 попыткой «набрать политические очки»
- Reuters
«Всевозможные резолюции противодействия «Северному потоку — 2» со стороны ЕП принимались пачками, их очень много накопилось, и они ни к чему не обязывают никого», — заявил эксперт.
Он добавил, что эти декларации не имеют юридической силы.
«Именно поэтому так легко их принимают, потому что никакой ответственности евродепутаты за эти бумаги не несут и на «Северный поток — 2» их бумаги, декларации не влияют. Это депутаты, которые просто набирают политические очки. Тема противодействия России и «Северному потоку — 2» в Европе популярна, и они пытаются работать на свой электорат», — считает эксперт.
Европарламентарий от Польши Анна Фотыга напомнила о необходимости противодействовать введению в эксплуатацию «Северного потока — 2».
Также она отметила ещё один ключевой фактор, который вызывает обеспокоенность в ситуации с СП-2, — «негативное влияние» российского газопровода в том числе на безопасность энергопоставок ЕС, стран-членов и ассоциированных партнёров.
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