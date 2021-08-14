Польский журналист, эксперт по энергетике Анджей Щенсняк назвал «предательством союзников» договорённость США и Германии по поводу завершения строительства «Северного потока — 2» — «самого ненавистного газопровода на всём земном шаре». Как заявил специалист в своей статье для Myśl Polska, Польше каждый день твердили, что страна выступает «Давидом, сражающимся с Голиафом», сопротивляясь реализации проекта.

Как считает Щенсняк, договорённость Вашингтона и Берлина стала «огромным разочарованием» для всех «участников конфронтации».

«В Польше и на Украине невооружённым глазом заметен шоковый синдром, спровоцированный очередным «предательством союзников», — написал он.

Журналист отметил, что «политические инфлюенсеры» годами настраивали общественность против «Северного потока — 2».

«Нам каждый день твердили, стремясь укрепить нашу решимость в противодействии ему, что мы, Польша, выступаем Давидом, сражающимся с Голиафом, ключевой силой сопротивления, а наш заокеанский союзник лишь помогает нам в нашей героической борьбе», — говорится в статье.

Он добавил, что «эту версию продвигают до сих пор».

«У демократии короткая память, но Польша второй раз наступила на те же грабли. Битва против «Северного потока — 1» закончилась точно так же. Из того поражения не сделали никаких выводов, хотя предложение со стороны России прозвучало», — считает Щенсняк.

В июле замгоссекретаря США по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд заявила, что Соединённые Штаты достигли договорённости с Германией по «Северному потоку — 2».

По словам Нуланд, Германия в рамках договорённостей обязалась настаивать на том, чтобы ЕС принимала различные меры, в том числе санкционные, для ограничения экспорта российского энергосырья, если Москва будет использовать сектор энергетики в качестве оружия.

Посол России в Германии Сергей Нечаев заявлял, что на данный момент строительные работы по трубопроводу «Северный поток — 2» находятся на финальной стадии.