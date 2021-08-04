Специалисты рассказали о смещении интереса ипотечных заёмщиков в сторону вторичного рынка

Интерес ипотечных заёмщиков в России сместился в сторону вторичного рынка, заявили в крупнейших банках. Так, доля обращений за ссудой для приобретения готового жилья выросла на 10—20 п.п.

Об этом сообщает газета «Известия».

В частности, в Райффайзенбанке, по данным на июнь, впервые число обращений за ипотекой на вторичке превысило заявки на другие программы, составив 60%. Годом ранее показатель достигал 44%, отметил руководитель направления по развитию ипотечного кредитования банка Антон Красильников.

Доля заявок на оформление займов на вторичном рынке в июле выросла с 22 до 36% в январе, рассказал директор ипотечного бизнеса «Дом.рф» Игорь Ларин.

Тенденцию смещения интереса заёмщиков отметили и в Росбанке, «Санкт-Петербурге» и «Открытии».

В то же время в МКБ роста ипотечного спроса на вторичку не зафиксировано, однако с 2020 года её доля в ипотечном портфеле выросла на 50% — банк акцентировал внимание на развитии этого продукта, пояснили в кредитной организации.

Основной причиной такого тренда в банках считают корректировку условий госпрограммы по льготной ипотеке и низкие ставки.

Ранее член Ассоциации профессионалов рынка недвижимости (REPA) Никита Журавлёв в беседе с «Радио 1» прокомментировал ситуацию на рынке жилья в Московской области.