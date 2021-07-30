Эксперт прокомментировал ситуацию на рынке недвижимости Подмосковья

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Член Ассоциации профессионалов рынка недвижимости (REPA) Никита Журавлёв прокомментировал ситуацию на рынке жилья в Московской области.
Эксперт прокомментировал ситуацию на рынке недвижимости Подмосковья
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

«На сегодняшний день средняя ипотечная ставка находится на рубеже 8—8,5%. Соответственно, мы ожидаем осенью поднятия ставки ипотечной до 9,5%, а возможно, даже и 10%, что отразится и на покупательской способности», — заявил он в беседе с «Радио 1».

Как отметил эксперт, в Подмосковье за счёт мер субсидирования установлена довольно комфортная для жителей ипотечная ставка.

«Для Московской области она даёт возможность людям взять ипотеку с процентной ставкой 7%», — сказал Журавлёв.

Эксперт посоветовал тем, кто задумывается о покупке нового жилья, не затягивать и приобрести его на выгодных условиях.

Ранее генеральный директор федеральной компании «Полезные люди» Юрий Паршиков в беседе с ФАН дал прогноз по рынку недвижимости в России до конца лета.

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