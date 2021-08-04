РБК: Чубайс прогнозирует смену мировых элит из-за революции в энергетике

Спецпредставитель президента России по связям с международными организациями Анатолий Чубайс выразил мнение, что новая технологическая революция в течение ближайшего десятилетия приведёт к глобальной страновой перегруппировке, сформируется группа лидеров, которые станут новой мировой элитой XXI и, вероятно, XXII веков.

Как пишет РБК, об этом говорится в письме с предложением собрать конфиденциальный семинар для обсуждения этой проблемы.

Чубайс отметил, что, по его мнению, российскую экономику может ожидать «уникальный» удар в данной ситуации, но это открывает перед страной и новые возможности.

«В силу уникальной роли топливно-энергетического комплекса в российской экономике, её природного и технологического потенциала и географического положения таким же уникальным (в страновом смысле) окажется и удар, который будет нанесён этой революцией по российской экономике, и возможности, которые одновременно перед ней открываются», — говорится в письме.

Ранее появилась информация, что правительство по распоряжению премьера Михаила Мишустина создаст рабочие группы «по адаптации российской экономики к глобальному энергопереходу» — уменьшению спроса на традиционное топливо на фоне развития альтернативной энергетики. Как сообщало РБК, куратором групп станет первый вице-премьер Андрей Белоусов.

В конце июня вице-премьер Александр Новак, выступая на Международном финансовом конгрессе, заявил о планах увеличить долю возобновляемых источников энергии в энергобалансе страны.

По его словам, в Минэнерго, безусловно, учитывают энергопереход в своей энергетической стратегии.

Он также высказался об использовании атомной энергии в энергобалансе России.