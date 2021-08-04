РБК: Чубайс прогнозирует смену мировых элит из-за революции в энергетике
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Как пишет РБК, об этом говорится в письме с предложением собрать конфиденциальный семинар для обсуждения этой проблемы.
Чубайс отметил, что, по его мнению, российскую экономику может ожидать «уникальный» удар в данной ситуации, но это открывает перед страной и новые возможности.
«В силу уникальной роли топливно-энергетического комплекса в российской экономике, её природного и технологического потенциала и географического положения таким же уникальным (в страновом смысле) окажется и удар, который будет нанесён этой революцией по российской экономике, и возможности, которые одновременно перед ней открываются», — говорится в письме.
Ранее появилась информация, что правительство по распоряжению премьера Михаила Мишустина создаст рабочие группы «по адаптации российской экономики к глобальному энергопереходу» — уменьшению спроса на традиционное топливо на фоне развития альтернативной энергетики. Как сообщало РБК, куратором групп станет первый вице-премьер Андрей Белоусов.
В конце июня вице-премьер Александр Новак, выступая на Международном финансовом конгрессе, заявил о планах увеличить долю возобновляемых источников энергии в энергобалансе страны.
По его словам, в Минэнерго, безусловно, учитывают энергопереход в своей энергетической стратегии.
Он также высказался об использовании атомной энергии в энергобалансе России.