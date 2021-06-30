Новак заявил о планах увеличить долю ВИЭ в энергобалансе страны

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Вице-премьер Александр Новак, выступая на Международном финансовом конгрессе, заявил о планах увеличить долю возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в энергобалансе страны.
Новак заявил о планах увеличить долю ВИЭ в энергобалансе страны
  • РИА Новости

«Мы, безусловно, учитываем энергопереход в своей энергетической стратегии. Если говорить о нашем энергопотреблении внутри России, то сегодня ставим задачу увеличения в балансе потребления электроэнергии доли возобновляемых источников энергии с сегодняшнего 1% до 10% в 2040 году. У нас уменьшится доля угля», — цитирует ТАСС Новака.

По его словам, «на сегодняшний день она составляет 15% и упадёт до 7%, то есть в два раза».

В апреле сообщалось, что Минэнерго России и Министерство экономики и энергетики Германии подписали декларацию о намерениях сотрудничать в сфере устойчивой энергетики.

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