Новак высказался об использовании атомной энергии в энергобалансе России

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Вице-премьер Александр Новак, выступая на Международном финансовом конгрессе, высказался об использовании атомной энергии в энергобалансе России.
Новак высказался об использовании атомной энергии в энергобалансе России
  • РИА Новости

«Мы также видим в рамках энергоперехода, декарбонизации, более активное использование атомной энергии, например, в нашем энергобалансе сегодня это 20%, в 2040 году мы сможем увеличить до 25%. Если говорить о мировых рынках, то если сегодня мы лидеры по крупным блокам атомных электростанций, то в будущем, мы сейчас работаем над технологиями малых атомных электростанций, которые могут использоваться не в общей энергетической системе, а в изолированных зонах, — в обеспечении энергоснабжения удалённых населённых пунктов, либо плавучие электростанции», — цитирует ТАСС Новака.

Он добавил, что «доля таких малых электростанций может составить в торговле на мировом рынке около 20—25%».

В апреле сообщалось, что Минэнерго России и Министерство экономики и энергетики Германии подписали декларацию о намерениях сотрудничать в сфере устойчивой энергетики.

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