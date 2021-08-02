В Общественной палате высказались по поводу публикации Bloomberg о «Северном потоке — 2»

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк и старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко прокомментировали в беседе с RT публикацию Bloomberg, в которой говорится о том, что Германия не откажется от проекта «Северный поток — 2» вне зависимости от позиции Соединённых Штатов.

Данюк подчеркнул, что «Северный поток — 2» «точно будет реализован».

При этом он выразил мнение, что у США ещё есть идеи и планы, чтобы даже «по построенной трубе прокачивать как можно меньше газа».

«Конечно, для них абсолютно невозможно объяснить немецкому политическому истеблишменту так называемую экономическую нецелесообразность. Как раз наоборот: этот проект способствует энергетической безопасности как Германии, так и ЕС в целом. Единственное, на что могут уповать противники, — это так называемое «геополитическое оружие», хотя мы видим, что ни разу за всё существование энергетических проектов между СССР ещё и Европой, между Россией и Европой, никогда русские не использовали газовый вентиль как инструмент политического шантажа и тем более давления», — заявил собеседник RT.

Эксперт добавил, что ФРГ, «несмотря на попытки вставить палки в колёса», всё равно будет этот проект поддерживать.

В свою очередь, Оленченко отметил, что проект является экономическим и главный выгодополучатель в нём — Германия.

«Выгода её заключается в том, что она будет иметь твёрдый, гарантированный доступ к качественному газу, который ей нужен как в промышленном производстве, так и в ЖКХ», — объяснил он.

При этом, как считает специалист, Германии приходится «быть последовательной, но в то же время лавировать».

Кроме того, он добавил, что, несмотря на давление США, «немцы отстояли свои интересы».

Также Оленченко заявил, что после того, как «Северный поток — 2» начнёт действовать, всё равно будут продолжаться спекуляции.

«Будут продолжаться попытки провоцировать немцев, придать этому политический резонанс, политический флёр. В принципе, стереотип уже сложился, и немцы, видимо, всё это учитывают и подтверждают, что «Северный поток — 2» для них жизненно важен», — подчеркнул аналитик.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники в Берлине опубликовало заявление о том, что ФРГ не откажется от проекта «Северный поток — 2» вне зависимости от позиции США.

Так, по информации агентства, ФРГ не намерена перекрывать СП-2, «если Владимир Путин попытается использовать вызывающий споры трубопровод как геополитическое оружие, что бы США ни говорили».

Как отметили собеседники, вместо санкций против проекта германское правительство в таком случае сфокусируется на расширении ограничений со стороны Евросоюза.