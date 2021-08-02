Bloomberg: ФРГ не откажется от «Северного потока — 2» вне зависимости от позиции США

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Германия не откажется от «Северного потока — 2» вне зависимости от позиции Соединённых Штатов, передаёт Bloomberg со ссылкой на источники в Берлине.
Bloomberg: ФРГ не откажется от «Северного потока — 2» вне зависимости от позиции США
  • Reuters

Так, по информации агентства, ФРГ не намерена перекрывать СП-2, «если Владимир Путин попытается использовать вызывающий споры трубопровод как геополитическое оружие, что бы США ни говорили».

Как отметили собеседники, вместо санкций против проекта германское правительство в таком случае сфокусируется на расширении ограничений со стороны Евросоюза.

Ранее глава Христианско-демократического союза (ХДС), кандидат в канцлеры ФРГ Армин Лашет предупредил Москву о возможных санкциях (вплоть до перекрытия «Северного потока — 2»), если газопровод будет использоваться против Киева.

28 июля оператор Nord Stream 2 AG сообщил, что газопровод построен на 99%, судно «Академик Черский» полностью завершило свою работу.

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