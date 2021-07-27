В Совфеде отреагировали на заявление Польши о «Северном потоке — 2»

Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров в беседе с RT прокомментировал заявление замминистра иностранных дел Польши Марчина Пшидача о том, что Варшава предпринимала попытки замедлить строительство газопровода «Северный поток — 2».

Как отмечал польский дипломат, чем дольше газопровод не будет активен, тем лучше для Центральной и Восточной Европы.

«Сейчас раскрывается отношение этих стран к России и даже своим партнёрам по НАТО (той же Германии, например). Понятно, что за этим стоят личные интересы Польши. Понятно, что они хотели бы, чтобы Польша стала крупнейшим хабом американского сниженного газа, который она бы распределяла по всей Европе. А с вводом «Северного потока — 2» эти мечты у них улетучиваются», — сказал Джабаров.

По мнению сенатора, использование газопровода подтвердит, что проект носит чисто коммерческий характер и не несёт угрозы для энергобезопасности каких-либо стран.

«Никакого использования поставок газа в политических целях не будет. Мы просто ещё раз убедились в том, что некоторые западные политики ведут себя до крайности цинично, глядя в глаза, придумывая всевозможные истории... Польша и так старается из последних сил выслужиться перед американцами. Но встреча Меркель и Байдена, на которой американцы приняли решение «дать свободу» реализации этого проекта, говорит о том, что, несмотря на старания, американцы не считают их союзниками», — уверен собеседник RT.

Как ранее рассказал Марчин Пшидач, Польша задерживала строительство «Северного потока — 2» на протяжении нескольких лет, иначе проект был бы уже давно завершён.