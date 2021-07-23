Набиуллина рассказала о высоких темпах роста ипотечного кредитования 

Глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров заявила, что темпы роста ипотечного кредитования в России остаются высокими.

«Темпы роста ипотеки в первом полугодии были очень высокими. Даже с учётом замедления во втором полугодии темпы роста в целом по году останутся значимыми. Мы будем внимательно отслеживать ситуацию», — приводит ТАСС её слова.

Она отметила, что после вступления в силу с 1 июля изменений условий льготной ипотеки за первые две недели месяца выдачи упали приблизительно в два раза.

В июне глава Банка России Эльвира Набиуллина отметила, что по итогам года рост по ипотеке может превысить 20%.

23 июля Сбербанк снизил первоначальный взнос по ипотеке для клиентов, которые не получают зарплату на карту этого банка, до 10% вместо ранее установленных 15% при условии подтверждения занятости и дохода.

Ранее директор Института нового общества Василий Колташов в беседе с Inforeactor дал рекомендации по оформлению ипотеки.