Набиуллина рассказала о высоких темпах роста ипотечного кредитования
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«Темпы роста ипотеки в первом полугодии были очень высокими. Даже с учётом замедления во втором полугодии темпы роста в целом по году останутся значимыми. Мы будем внимательно отслеживать ситуацию», — приводит ТАСС её слова.
Она отметила, что после вступления в силу с 1 июля изменений условий льготной ипотеки за первые две недели месяца выдачи упали приблизительно в два раза.
В июне глава Банка России Эльвира Набиуллина отметила, что по итогам года рост по ипотеке может превысить 20%.
23 июля Сбербанк снизил первоначальный взнос по ипотеке для клиентов, которые не получают зарплату на карту этого банка, до 10% вместо ранее установленных 15% при условии подтверждения занятости и дохода.
Ранее директор Института нового общества Василий Колташов в беседе с Inforeactor дал рекомендации по оформлению ипотеки.