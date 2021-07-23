Сбербанк снизил до 10% первоначальный взнос по ипотеке

Сбербанк снизил первоначальный взнос по ипотеке для клиентов, которые не получают зарплату на карту этого банка, до 10% вместо ранее установленных 15% при условии подтверждения занятости и дохода.

Об этом сообщается на официальном сайте кредитной организации.

Новые правила коснутся программ кредитования по приобретению как готового, как и строящегося жилья.

«Мы стараемся максимально улучшить условия нашей ипотеки. И особое внимание уделяем первоначальному взносу, ведь для многих его размер критически важен. Снижение взноса в полтора раза — ощутимая мера поддержки», — заявил вице-президент, директор дивизиона «ДомКлик» Сбербанка Николай Васёв.

В кредитном рейтинговом агентстве НКР ранее заявили, что рынок ипотеки по итогам 2021 года может побить прошлогодний рекорд.

В июне глава Банка России Эльвира Набиуллина отметила, что по итогам года рост по ипотеке может превысить 20%.

Ранее директор Института нового общества Василий Колташов в беседе с Inforeactor дал рекомендации по оформлению ипотеки.