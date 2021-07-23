Сбербанк снизил до 10% первоначальный взнос по ипотеке
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Об этом сообщается на официальном сайте кредитной организации.
Новые правила коснутся программ кредитования по приобретению как готового, как и строящегося жилья.
«Мы стараемся максимально улучшить условия нашей ипотеки. И особое внимание уделяем первоначальному взносу, ведь для многих его размер критически важен. Снижение взноса в полтора раза — ощутимая мера поддержки», — заявил вице-президент, директор дивизиона «ДомКлик» Сбербанка Николай Васёв.
В кредитном рейтинговом агентстве НКР ранее заявили, что рынок ипотеки по итогам 2021 года может побить прошлогодний рекорд.
В июне глава Банка России Эльвира Набиуллина отметила, что по итогам года рост по ипотеке может превысить 20%.
Ранее директор Института нового общества Василий Колташов в беседе с Inforeactor дал рекомендации по оформлению ипотеки.