В МИД России прокомментировали договорённости США и ФРГ о «Северном потоке — 2»

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Замглавы МИД России Александр Грушко прокомментировал договорённости США и ФРГ по «Северному потоку — 2».
В МИД России прокомментировали договорённости США и ФРГ о «Северном потоке — 2»
  • Reuters

Он заявил, что «факт остаётся фактом: энергическое сотрудничество между Россией и Европой выдержало испытание временем, в течение десятилетий было материальной опорой безопасности и стабильности Европы».

«И мы убеждены в том, что в интересах европейцев — руководствоваться не какими-то навязанными геополитическими соображениями извне, а собственными долговременными потребностями», — цитирует РИА Новости Грушко.

Ранее замгоссекретаря США по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд заявила, что Соединённые Штаты достигли договорённости с Германией по «Северному потоку — 2». 

Пресс-служба Кремля рассказала о беседе канцлера Германии Ангелы Меркель и президента России Владимира Путина по поводу реализации «Северного потока — 2».

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