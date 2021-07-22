Цена бензина АИ-95 на бирже впервые превысила 60 тысяч рублей за тонну

Биржевая цена бензина АИ-95 второй день подряд обновила исторический максимум и впервые преодолела отметку в 60 тыс. рублей за тонну. Это следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

Так, передаёт ТАСС, по итогам торгов АИ-95 подорожал за день на 0,3% — до 60,029 тыс. рублей за тонну.

Ранее замминистра энергетики Павел Сорокин заявил, что рост объёмов производства бензина после завершения плановых ремонтов на НПЗ к концу июля поспособствует стабилизации биржевых цен.

По его словам, Минэнерго продолжает регулярный мониторинг топливного рынка.

Вице-президент по стратегическому развитию компании «ЛУКОЙЛ» Леонид Федун прокомментировал ситуацию со стоимостью бензина.