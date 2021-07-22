Цена бензина АИ-95 на бирже впервые превысила 60 тысяч рублей за тонну
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- РИА Новости
Так, передаёт ТАСС, по итогам торгов АИ-95 подорожал за день на 0,3% — до 60,029 тыс. рублей за тонну.
Ранее замминистра энергетики Павел Сорокин заявил, что рост объёмов производства бензина после завершения плановых ремонтов на НПЗ к концу июля поспособствует стабилизации биржевых цен.
По его словам, Минэнерго продолжает регулярный мониторинг топливного рынка.
Вице-президент по стратегическому развитию компании «ЛУКОЙЛ» Леонид Федун прокомментировал ситуацию со стоимостью бензина.