Цена бензина АИ-95 на бирже впервые превысила 60 тысяч рублей за тонну

Короткая ссылка
Биржевая цена бензина АИ-95 второй день подряд обновила исторический максимум и впервые преодолела отметку в 60 тыс. рублей за тонну. Это следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.
Цена бензина АИ-95 на бирже впервые превысила 60 тысяч рублей за тонну
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

Так, передаёт ТАСС, по итогам торгов АИ-95 подорожал за день на 0,3% — до 60,029 тыс. рублей за тонну.

Ранее замминистра энергетики Павел Сорокин заявил, что рост объёмов производства бензина после завершения плановых ремонтов на НПЗ к концу июля поспособствует стабилизации биржевых цен.

По его словам, Минэнерго продолжает регулярный мониторинг топливного рынка.

Вице-президент по стратегическому развитию компании «ЛУКОЙЛ» Леонид Федун прокомментировал ситуацию со стоимостью бензина.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить