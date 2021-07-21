В Минэнерго высказались о ситуации с ценой бензина на бирже

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Замминистра энергетики России Павел Сорокин заявил, что «рост объёмов производства бензина после завершения плановых ремонтов на НПЗ к концу июля поспособствует стабилизации биржевых цен».
В Минэнерго высказались о ситуации с ценой бензина на бирже
  • © РИА Новости / Виталий Белоусов

«Минэнерго России продолжает регулярный мониторинг топливного рынка, стабильности отгрузок для удовлетворения восстанавливающегося спроса во всех регионах страны», — цитирует ТАСС Сорокина.

Ранее сообщалось, что стоимость бензина марки АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) обновила исторический рекорд 2020 года.

Вице-президент по стратегическому развитию ЛУКОЙЛа Леонид Федун прокомментировал ситуацию с ценами на бензин в России.

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