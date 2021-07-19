В ЛУКОЙЛе прокомментировали ситуацию с ценами на бензин в России

Вице-президент по стратегическому развитию ЛУКОЙЛа Леонид Федун прокомментировал ситуацию с ценами на бензин в России.

В частности, он оценил возможность снижения цен на бензин до 20 рублей за литр.

«Если, условно говоря, евро будет стоить тоже 20 или 30 рублей. Даже если будет стоить 50, тогда бензин будет по 20 рублей», — предположил он.

В середине мая вице-премьер России Александр Новак рассказал о ситуации с ценами на бензин в стране.

Он отметил, что «по отношению к прошлому году цены в этом году на мировых рынках выросли на нефть и на нефтепродукты более чем в два раза, в то время как в Российской Федерации на автозаправочных станциях цены на бензин на сегодняшний день в среднем по России выросли всего на 2,9%, на дизельное топливо — на 2,7%».