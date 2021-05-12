Вице-премьер России Александр Новак рассказал о ситуации с ценами на бензин в стране.

Новак рассказал, что «по отношению к прошлому году цены в этом году на мировых рынках выросли на нефть и на нефтепродукты более чем в два раза, в то время как в Российской Федерации на автозаправочных станциях цены на бензин на сегодняшний день в среднем по России выросли всего на 2,9%, на дизельное топливо — на 2,7%».

«То есть фактически это в пределах инфляции», — цитирует ТАСС Новака.

В России с 1 мая начал действовать скорректированный демпфирующий механизм на топливо.

Это следует из законопроекта, который согласовали в Минфине и Минэнерго.