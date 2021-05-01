В России с 1 мая начала действовать новая формула расчёта цены на бензин
- РИА Новости
Отмечается, что до 1 января 2022 года снижение условной цены бензина в формуле демпфера составит 4 тыс. рублей за тонну, а с 2022 года — на 2,7 тыс. рублей, передаёт РИА Новости.
Кроме того, с 1 января следующего года ежегодная индексация цены, заложенная в механизм демпфера на дизельное топливо, снизится с 5 до 3%.
Ранее в Министерстве энергетики России предложили на три месяца ограничить экспорт бензина из страны.
Таким образом власти хотят полностью обеспечить внутренний рынок горючим в период высокого спроса.