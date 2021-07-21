Биржевая цена бензина АИ-95 обновила рекорд

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Стоимость бензина марки АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) обновила исторический рекорд 2020 года.
Биржевая цена бензина АИ-95 обновила рекорд
  • РИА Новости

Как сообщает РИА Новости, по итогам торгов в среду, 21 июля, биржевая цена АИ-95, согласно территориальному индексу по европейской части России, составила 59 849 рублей за тонну, увеличившись за сутки на 0,59%.

В июле 2020 года цена была 59 784 рубля за тонну.

Ранее сообщалось, что Россия может столкнуться с риском повторения топливного кризиса 2018 года. Об этом говорилось в отчёте о работе Счётной палаты за 2020 год.

Вице-президент по стратегическому развитию ЛУКОЙЛа Леонид Федун прокомментировал ситуацию с ценами на бензин в России.

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