Биржевая цена бензина АИ-95 обновила рекорд
- РИА Новости
Как сообщает РИА Новости, по итогам торгов в среду, 21 июля, биржевая цена АИ-95, согласно территориальному индексу по европейской части России, составила 59 849 рублей за тонну, увеличившись за сутки на 0,59%.
В июле 2020 года цена была 59 784 рубля за тонну.
Ранее сообщалось, что Россия может столкнуться с риском повторения топливного кризиса 2018 года. Об этом говорилось в отчёте о работе Счётной палаты за 2020 год.
Вице-президент по стратегическому развитию ЛУКОЙЛа Леонид Федун прокомментировал ситуацию с ценами на бензин в России.