В бундестаге прокомментировали договорённости США и ФРГ о «Северном потоке — 2»

Глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст прокомментировал договорённости США и ФРГ по «Северному потоку — 2».

«Северный поток — 2» будет достроен без новых угроз санкций со стороны США. Это успех», — цитирует ТАСС Эрнста.

При этом он отметил, что «то, что Германия взамен должна занять агрессивную позицию по отношению к России, противоречит мысли о суверенитете Германии и Европы».

По его словам, «односторонняя солидарность с Украиной не соответствует интересам Германии».

«Нужно напомнить и Украине о необходимости соблюдения соглашений», — добавил Эрнст.

Ранее замгоссекретаря США по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд заявила, что Соединённые Штаты достигли договорённости с Германией по «Северному потоку — 2».

Пресс-служба Кремля рассказала о беседе канцлера Германии Ангелы Меркель и президента России Владимира Путина по поводу реализации «Северного потока — 2».