Посол России прокомментировал договорённости США и ФРГ о «Северном потоке — 2»

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Посол России в ФРГ Сергей Нечаев прокомментировал договорённости США и ФРГ по «Северному потоку — 2».
Посол России прокомментировал договорённости США и ФРГ о «Северном потоке — 2»
  • Reuters

«Крайне удивлены содержанием и тональностью опубликованного 21 июля Совместного заявления США и ФРГ о поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и климатических целей», — приводит ТАСС заявление дипломата.

Он заявил, что «документ наполнен одиозными пассажами об «агрессии и деструктивной деятельности» России».

Нечаев отметил, что «Россия никогда не использовала энергоносители в качестве оружия и инструмента давления».

«Полагаем такую стилистику международного общения неприемлемой», — сообщил посол.

По его словам, «Россия — не та страна, которой можно выдвигать ультиматумы, принимать за неё решения или надменно возлагать на неё обязанности».

«Мы способны определять свою политику, в том числе энергетическую, суверенно, без вмешательства извне, основываясь на собственных интересах и опыте многолетнего взаимовыгодного сотрудничества с зарубежными партнёрами», — добавил дипломат.

Ранее замгоссекретаря США по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд заявила, что Соединённые Штаты достигли договорённости с Германией по «Северному потоку — 2». 

Пресс-служба Кремля рассказала о беседе канцлера Германии Ангелы Меркель и президента России Владимира Путина по поводу реализации «Северного потока — 2».

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