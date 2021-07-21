В США заявили, что близки к соглашению с ФРГ по «Северному потоку — 2»

Советник Госдепартамента США Дерек Шолле, комментируя подготовку соглашения с Германией по «Северному потоку — 2», заявил, что о нём будет объявлено очень скоро.

«Это будет очень скоро, мы близки к завершению», — сказал он в беседе с «РБК-Украина».

Как подчеркнул дипломат, Госдеп постоянно говорит и с украинскими коллегами и думает, как обеспечить получение Киевом «поддержки, нужной для построения лучшего энергетического будущего».

Ранее заместитель официального представителя кабмина ФРГ Мартина Фитц заявила, что переговоры с Вашингтоном по газопроводу продолжаются, достигнут определённый прогресс, но пока Берлину нечего сообщить по этой теме.

Западные СМИ писали, что Вашингтон и Берлин в ближайшее время могут объявить о договорённости по «Северному потоку — 2».