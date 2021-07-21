В Совфеде прокомментировали заявление представителя Госдепа по «Северному потоку — 2»

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Анастасия Белоусова
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление представителя Госдепа Нэда Прайса о санкциях против «Северного потока — 2».
В Совфеде прокомментировали заявление представителя Госдепа по «Северному потоку — 2»
  • Reuters

«Я могу сказать, что помешали они (США. — RT) очень сильно строительству газопровода. Если бы не санкции, мы бы уже газопровод построили, уже бы запустили. Но они, безусловно, не добились самого главного — не смогли остановить «Северный поток — 2». Я считаю, прежде всего потому, что здравомыслящие политики, руководители в Евросоюзе понимают: газопровод — экономический проект и он как минимум одинаково хорош и для Европы, и для нас», — отметил он.

Ранее официальный представитель Госдепа Нэд Прайс в ходе брифинга оценил эффективность американских санкций против газопровода «Северный поток — 2».

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