В Совфеде прокомментировали заявление представителя Госдепа по «Северному потоку — 2»

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление представителя Госдепа Нэда Прайса о санкциях против «Северного потока — 2».

«Я могу сказать, что помешали они (США. — RT) очень сильно строительству газопровода. Если бы не санкции, мы бы уже газопровод построили, уже бы запустили. Но они, безусловно, не добились самого главного — не смогли остановить «Северный поток — 2». Я считаю, прежде всего потому, что здравомыслящие политики, руководители в Евросоюзе понимают: газопровод — экономический проект и он как минимум одинаково хорош и для Европы, и для нас», — отметил он.

Ранее официальный представитель Госдепа Нэд Прайс в ходе брифинга оценил эффективность американских санкций против газопровода «Северный поток — 2».