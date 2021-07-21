Госдеп сообщил о неэффективности санкций против «Северного потока — 2»
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По словам Прайса, уже в августе Госдеп намерен вернуться к обсуждению вопроса, связанного с газопроводом, и представить конгрессу США новый доклад по ситуации с «Северным потоком — 2».
«Как вам известно, в мае конгрессу был представлен доклад по «Северному потоку — 2». В августе, спустя 90 дней, ему будет представлен ещё один доклад», — заявил Прайс.
Он также отметил, что представители американского дипведомства обсудили строительство «Северного потока — 2» с Германией, Украиной, Польшей и другими странами, которые могут «пострадать» от запуска газопровода.
Ранее появилась информация, что США и Германия планируют объявить о разрешении разногласий по поводу запуска «Северного потока — 2».
Уточнялось, что стороны приближаются к соглашению, которое позволит избежать возобновления американских санкций в отношении оператора газопровода Nord Stream 2 AG.