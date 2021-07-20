Титов считает туманными перспективы спора Евросоюза с Россией в ВТО

Инициированный Евросоюзом спор с Россией во Всемирной торговой организации (ВТО) по поводу «дискриминации» европейских компаний имеет туманные перспективы, считает бизнес-омбудсмен Борис Титов.

«Условия по ограничению госзакупок иностранных товаров были включены в изначальные договоры России с ВТО, плюс в целом такое ограничение подразумевается действующей хартией ВТО. Нельзя лишь ограждать импорт товаров, которые закупают обычные, негосударственные заказчики. Поэтому перспективы у иска Евросоюза туманные», — сказал он РИА Новости.

Титов подчеркнул, что Россия имеет право самостоятельно определять, как ограничивать госзакупки иностранных товаров.

«Надо сказать, что ограничений, установленных в Европе в отношении российских товаров, достаточно, в том сичле это и санкционные вопросы. Поэтому стороны могут предъявлять претензии друг другу на взаимной основе», — считает омбудсмен.

Титов добавил, что Россия придерживается правил «справедливого таможенного тарифа Менделеева».

«Надо поддерживать свободный ввоз средств производства, а промышленность, которая в России только начинает формироваться, можно было бы и стимулировать тарифными и нетарифными мерами. Если же производства в России нет совсем, то ограничения не нужны», — пояснил он.

Он отметил, что логику протекционизма «диктует не только российская действительность».

«Углеродный налог — пошлины предполагают изменение ландшафта свободной торговли в принципе», — подытожил эксперт.

19 июля Еврокомиссия инициировала спор во ВТО из-за «дискриминации российскими государственными компаниями иностранных поставщиков».

Как считает ЕК, некоторые российские меры ограничивают или не позволяют компаниям из Евросоюза продавать товары и предоставлять услуги российским государственным предприятиям. В Брюсселе полагают, что такие действия противоречат правилам ВТО, согласно которым Россия не должна «дискриминировать иностранные компании в этой сфере».

Российское Минэкономразвития в тот же день заявило, что готово провести консультации с Евросоюзом и убедить Брюссель, что правила государственных закупок в России не противоречат нормам ВТО.